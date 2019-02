Euro-Bullen glauben ans nächste Märchen!

Meister Salzburg kämpft heute (21) beim FC Brügge um eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in einer Woche in der Bullen-Arena. Was angesichts der Tatsache, noch kein Pflichtspiel in den Beinen zu haben, schwer genug ist. Trotzdem riskiert man in der Mozartstadt längst auch einen Blick übers bevorstehende Europa-League-Sechzehntelfinale hinaus.