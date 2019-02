Gnadenloses Real Madrid schafft Last-Minute-Sieg!

In Amsterdam stand die erste Hälfte über weite Strecken im Zeichen der Gastgeber. Ajax ließ Real mit starkem Pressing kaum Luft zum Atmen und kam auch zu Chancen, so etwa in der siebenten Minute, als Noussair Mazraoui danebenzielte. Zudem traf Dusan Tadic in der 26. Minute nur die Stange. Zehn Minuten später scheiterte Hakim Ziyech an Real-Goalie Thibaut Courtois. In der 37. Minute leistete sich der Schlussmann nach einem Corner eine Unsicherheit, Nicolas Tagliafico staubte per Kopf zum vermeintlichen 1:0 für die Niederländer ab.