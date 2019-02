11.000 Tickets weg! Fans stürmen GAK gegen Austria

Dass die Austria für die Wettanbieter im Vorfeld schon Sieger ist, will „Kulo“ nicht so stehen lassen: „Cup ist Cup! In einem Spiel kann man immer gewinnen. Wir wollen den Rekordcupsieger jedenfalls ärgern. Die müssen aufsteigen - wir können! Wir müssen nur richtig daran glauben. Jetzt braucht’s Mut, Mut und noch einmal Mut.“