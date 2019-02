Kärntner Jugend will wieder in Schulen qualmen

„Das Rauchverbot an Schulen führt dazu, dass sich die SchülerInnen vor und nach dem Unterricht sowie in den Pausenzeiten vor dem Schulgelände aufhalten, um dort zu rauchen“, heißt es im Antrag der Schüler. Das mache ein schlechtes Bild nach außen, führe zu Verkehrsbehinderungen und Schmutz, weil die Schüler ihre Zigaretten auf den Boden oder in die Kanalisation werfen, beklagt die Jugend. Dagegen würden die Pausenhöfe, in denen früher geraucht wurde, kaum bis gar nicht mehr genutzt.