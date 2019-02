Alexis Pinturault mit Knieverletzung zu Gold

„Konnte nicht richtig gehen“

„Gold ist immer etwas Fantastisches. Ich bin sehr, sehr glücklich“, jubelte Pinturault, der mit Frankreich amtierender Team-Weltmeister ist, in einem Einzelrennen bei Titelkämpfen aber noch nie ganz vorne stand. Und das, obwohl er in der Abfahrt zu Mittag beim Zielsprung eine Knochenprellung im Bereich des rechten Knies erlitten hatte. „Es war schon ein bisschen schwierig. Ich konnte nicht einmal richtig gehen. Aber auf den Skiern ist es deutlich besser gegangen“, erklärte der 27-Jährige. „Morgen werden wir genau checken, was los ist.“ Immerhin: Alexis bleibt zuversichtlich, sagt „Ich werde jetzt ein wenig Pause machen und mich mit meinen Physio unterhalten. Er muss mich ein wenig massieren, das Blut rausdrücken und dann werde ich wieder trainieren.“