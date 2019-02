Venier nach „Blech“: „WM ist nicht alles im Leben“

Familie musste trösten

Die Familie habe gleich versucht, sie mental aufzurichten, was aber nicht ganz gelang. „Papa, Schwester und auch der Freund, mit denen habe ich gleich geredet. Sie haben gesagt: Du hast noch zwei oder drei WMs vor dir, du bist noch jung. Aber das muntert dich halt in dem Moment auch nicht gerade auf.“ Die Siegerehrung am Abend wollte Venier am liebsten schwänzen. „Es gehört dazu, aber am liebsten würde ich gar nicht hingegen.“