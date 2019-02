„Gelbwesten“ bekämpfen sich nun schon gegenseitig

Die „Gelbwesten“ kämpfen seit dem Beginn ihrer Protestwelle gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron gegen Vereinnahmungsversuche durch Rechtsextreme und Linksextreme. Die sehr heterogene Gruppe ist von beiden Strömungen bereits unterwandert. Heftige Debatten finden nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf der Straße statt. So ist am Sonntag ein Video aufgetaucht, das eine Massenschlägerei zwischen „Gelbwesten“ während der Proteste am Vortag in Lyon zeigt.