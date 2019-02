Gewalt in Ehe als Motiv für tödlichen Messerstich

Immer wieder sei sie von ihrem Mann geschlagen worden. Auch ihre 18 Jahre alte Tochter habe der 40-Jährige wiederholt angegriffen. Das sagte jene 38-Jährige, die am Samstagnachmittag mit einem Küchenmesser auf ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Liesing losgegangen war. Der 40-Jährige starb im Krankenhaus, seine Ehefrau wurde festgenommen.