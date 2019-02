Dänen verbannen straffällige Migranten auf Insel

Auch Kickl will härter gegen straffällige Asylwerber vorgehen

Nach der Serie an Frauenmorden von Migranten in Österreich kündigte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) entsprechende Konsequenzen an. „Das ist eine Sondersituation - und ich bin bereit, in der Debatte um gewalttätige Asylwerber Tabus zu brechen“, präsentierte Kickl schon Mitte Jänner Details zur „staatlichen Notwehraktion“. Ein Punkt: Wer nicht abgeschoben werden kann, soll „örtlich gebunden“ werden.