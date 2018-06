Asylzentrum an einem „unattraktiven Ort“ geplant

Der nächste große Schritt in Sachen Asylpolitik ist im Gange: Dänemark will gemeinsam mit Österreich und anderen Ländern, abgewiesene Asylbewerber an einem „nicht sonderlich attraktiven“ Ort in Europa unterbringen. Die Pläne für ein solches Zentrum würden diskutiert und seien schon „relativ weit“, sagte Regierungschef Lars Lökke Rasmussen dem dänischen Rundfunk. Laut Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) befinde man sich auf Expertenebene „in intensiven Gesprächen“ und „enger Abstimmung“. Bereits Anfang des Jahres kündigte Kickl an, Flüchtlinge in Zukunft nur noch außerhalb Europas in sogenannten Transitzonen unterzubringen.