Das zwielichtige Leben des Dornbirn-Messerstechers

Mit Anfang 20 hatte jener Mann, der am Mittwoch den Leiter des Sozialamts in Dornbirn in dessen Büro in der Bezirkshauptmannschaft mit einem Messer attackierte und tödlich verletzte, bereits ein prall gefülltes Strafregister. Einbrüche, Drogenmissbrauch, schwere Körperverletzung, Diebstahl - all das findet sich auf dem kriminellen Konto des heute 34-jährigen mutmaßlichen Täters, der nicht nur in der Vergangenheit durch Aggression und Gewalt auffiel ...