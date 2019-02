Zerstörerisch: Heftiger Sturm fegt über Sydney

Ein heftiges Unwetter hat in der australischen Metropole Sydney für Stromausfälle in zehntausenden Haushalten gesorgt. Nach Gewittern und starkem Regen waren in der Nacht am Wochenende nach Angaben von Energieversorgern mehr als 40.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Mehr als 5.000 davon blieben demnach vorerst von der Stromversorgung abgeschnitten.