Mordverdächtige raubte schon 2009 Postfiliale aus

Die im Mordfall von Ebergassing (NÖ) festgenommene Bekannte der ermordeten Pensionistin ist keine Unbekannte. Tamara B. war vor zehn Jahren mit dem Gesetz in Konflikt geraten, nachdem sie eine Postfiliale in Kierling im Bezirk Klosterneuburg überfallen hatte. Dabei hatte B. die Filialleiterin mit einem Messer schwer verletzt, war zu 12 Jahren Haft verurteilt worden, von denen sie aber nur einen Teil verbüßte. Ihre DNA befand sich daher in der Datenbank der Ermittler - und eben auch in der Wohnung des Mordopfers.