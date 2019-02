Angst vor Hochwasser: Bringt Schneeschmelze Flut?

Sonnenschein, mildere Temperaturen – dem Schnee wird es in den nächsten Tagen an den Kragen gehen. „Die Temperaturen gehen nach oben, können sogar im zweistelligen Plusbereich liegen. Am Sonntag kommt Föhn hinzu“, weiß ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl. Für Montag wird Niederschlag erwartet, in den tieferen Lagen ist es der Regen, der dem Schnee zusetzt.