Gewerkschaft beharrt: Uns fehlen viele Beamte

200 Beamte sollen das im Flachgau sein, 486 in der Stadt und 78 im Tennengau. Salzburgs LPD nennt in der hauseigenen Statistik aber nur die Kopfzahl: 182 für den Flachgau, 448 in der Stadt, 73 im Tennengau. Walter Deisenberger: „Kein Wort davon, wer nur zu 25 oder 50% arbeitet, krank oder in Karenz ist.“ Darum beharrt man auch im Flachgau darauf: „Uns fehlen alleine hier mit Stand Jänner 2019 48 Beamte auf den Sollstand von 200“, so der Bezirkskommandant.