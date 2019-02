Zimmerschlüssel verloren: „Keycard ist sicherer!“

Nachdem ein Tiroler seinen Zimmerschlüssel einer Pension in Neusiedl am See verloren hatte, wurde er zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert. Exakt 10.365€ soll der Urlauber nun blechen. Bei dem Schlüssel handelt es sich nämlich um einen Zentralschlüssel, welcher Zutritt zum gesamten Gebäude verschaffen soll.