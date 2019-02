Tiroler verlor Zimmerschlüssel - Rekordstrafe!

Das hat die Welt noch nicht gesehen: Weil ein Tiroler während seines Wochenendaufenthaltes in einer Pension am Neusiedler See den Zimmerschlüssel verschmissen hat, wird er jetzt zur Kassa gebeten - exakt 10.365 Euro „Bußgeld“! Die Wogen gehen hoch. „Das steht in keinem Verhältnis“, sagen Experten.