amfAR-Gala 2019: Die heißesten Looks der Stars!

Dekolletés bis zum Bauchnabel und Beinschlitze bis zu den Hüften: Die Stars hatten bei der amfAR-Gala 2019 am Mittwochabend in New York wahrlich nichts zu verbergen. Allen voran die Schwestern Kim und Kourtney Kardashian, die in schwarzen Versace-Kleidern nicht mit ihren Reizen geizten. Aber auch Heidi Klum ließ mehr als tief blicken, wie das Video oben zeigt. Hier sind die heißesten Bilder der „Nacht der Dekolletés“.