Erste Wolfssichtung im Wiener Stadtgebiet?

Skepsis rund um Wolfssichtung

Georg Rauer, Wolfsbeauftragter in Österreich, hält es für unwahrscheinlich, dass es sich bei dem gesichtete Wolf um jenes Tier handelt, das im Vorjahr in der Gegend um Klosterneuburg gesichtet worden war, weil es dafür die Donau hätte überqueren müssen. Auch hat er keine Kenntnis von der mutmaßlichen Sichtung. „Natürlich kann der Wolf aber überall auftauchen“, so Rauer. Dass der Wolf die Zähne gefletscht habe, stößt bei ihm jedoch auf Skepsis, da dies bedeuten würde, dass sich das Tier bedroht gefühlt habe - bei mehreren Metern Entfernung unwahrscheinlich, so der Experte.