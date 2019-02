Salvini räumt Europas größtes Flüchtlingslager

„Gefahr für die öffentliche Sicherheit“

Der Staatsanwalt von Catania, Carmelo Zuccaro, berichtete damals nach den Festnahmen, das Flüchtlingslager von Mineo sei zu einer „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ geworden. Niemand kontrolliere, wer in der Einrichtung verkehre - und das werde von kriminellen Ausländergruppen ausgenutzt. Daraufhin versprach Salvini, der sich wegen seines harten Kurses in Sachen Migration großer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreut, schnelles Handeln, denn er wolle „Ordnung in Italien schaffen“.