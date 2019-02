Davis-Cup-Team im Play-off gegen Finnland

Nach zuletzt vier Heimspielen in fünf Begegnungen muss die ÖTV-Equipe also wieder einmal auswärts um Davis-Cup-Lorbeeren spielen. „Es ist natürlich schade, aber lieber auswärts und ein gutes Los. Da können wir glücklich sein. Wichtig, dass wir wieder siegen, damit wir wieder in der Qualifikationsrunde sind“, denkt Koubek bereits an das Jahr 2020. Österreich hatte ja nach der Absage von Thiem das Heimspiel gegen Chile vergangene Woche knapp mit 2:3 verloren und damit die erhoffte Teilnahme am Finalturnier mit 18 Nationen im November in Madrid verpasst.