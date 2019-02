Hündin „Molly“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

Trotz finanziellem Engpass der Halterin erklärte sich die Veterinärin sofort bereit, zu helfen. Spritzen, Infusion und Tabletten für zehn Tage sowie eine Blutuntersuchung folgten, ein Röntgenbild offenbarte die starke Abnützung von Mollys Wirbelsäule. „Sie muss bis an ihr Lebensende Tabletten einnehmen. Da ich die Rechnung nicht begleichen konnte, wandte ich mich hilfesuchend an die Krone Tierecke“, berichtet die Hundemama. „Das Telefonat mit der Dame war sehr lieb und verständnisvoll und ich habe großzügige finanzielle Unterstützung erhalten.“ Mittlerweile darf Molly sogar zur Akkupunktur gehen - auch hier beteiligt sich der Verein „Freunde der Tierecke“. Mollys Besitzerin zeigt sich dankbar: „Es gibt doch noch Hilfe und Menschlichkeit in unserer Gesellschaft!“