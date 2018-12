Pfoten helfen Pfoten mit dem „Krone“-Halsband

Im Falle „unserer“ Bänder stammen die Häute aus biologischer Landwirtschaft und auch bei der Gerbung geht man völlig neue Wege. Das Unternehmen hat ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt: So werden „unsere“ Bänder mit einem Extrakt aus Olivenblättern gegerbt. Diese fallen bei der Ernte und Pflege der Bäume an und können so noch sinnvoll verwendet werden - ein absolut nachhaltiger Prozess! Selbst Luxusmarken wie Hermès oder Gucci werden damit beliefert. „Viele Menschen legen heute Wert auf nachhaltige Produkte und eine bewusste, umweltfreundliche Erzeugung, und genau das können wir damit garantieren“, freut sich Holubeck. So können auch Hunde mit sehr empfindlicher Haut oder Allergien diese Bänder gut tragen. Darüber hinaus ist das „Krone“-Band so beschaffen, dass so wenig Metall wie möglich mit der Haut Ihres Lieblings in Kontakt kommt.