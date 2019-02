Voggenhuber will ein „zusätzliches Angebot“ sein

Mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), Karin Feldinger (NEOS) und Voggenhuber könnte Salzburg bald das im Verhältnis gesehen größte Kontingent an Abgeordneten in Brüssel stellen. Bei drei von derzeit 19 heimischen EU-Abgeordneten wäre der Anteil an Salzburgern zweieinhalb mal so groß wie jener an der Landesbevölkerung.