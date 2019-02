Tierschützer zu Fleischskandal: „Krankes System!“

Vereinsgründer und Präsident Heli Dungler: „Nicht nur die Tiere, die in Polen geschlachtet und exportiert wurden und in zahlreichen Ländern in den Handel kamen, waren krank. Unser gesamtes europäisches System der Fleischproduktion ist krank. Wenn Tiere als reine Profitobjekte statt Lebewesen behandelt werden, wenn aus ihnen – egal, krank oder gesund - um jeden Preis Gewinn geschlagen werden soll, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht.“