„Im Winter ist in Tirol bald der Plafond erreicht“

Die Wintersaison läuft ausgezeichnet, ein neuer Nächtigungsrekord ist möglich. Mehr als 27 Millionen waren es im Vorjahr. Aber hat Tirol nicht langsam die Grenze erreicht? Was geht noch?

In der Öffentlichkeit entsteht oft der falsche Eindruck, dass es dem Tiroler Tourismus um Rekorde geht. Ja, wir haben zum Glück eine große Nachfrage. Urlaub in den Bergen liegt im Trend. Was aber ebenso entscheidend ist: Unser Wachstum ist ein qualitatives Wachstum, weil es nicht aufgrund von Kapazitätssteigerungen mit immer mehr Betten passiert.