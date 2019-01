Warum Paenda? „Sehe in der Früh aus wie ein Panda“

Der Song „Limit“, mit dem sie für Österreich beim ESC antritt, sei eine Elektronikpop-Ballade, an der in ihrem eigenen Tonstudio zu Hause noch gefeilt werde. Nur das Abmischen sowie das sogenannte Mastern erledige sie nicht selber, denn „das können andere Leute besser als ich“, sagt Paenda. „Limits“ sei ruhig und sphärisch, so die 31-Jährige und ergänzt dann: „Lasst Euch überraschen!“