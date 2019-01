Venedig will ab Mai Eintritt von Tagestouristen

Betroffen sind Tagestouristen, die mittels Auto, Zug oder Schiff anreisen, Passagiere von Kreuzfahrtschiffen inklusive. Am höchsten soll das Eintrittsgeld an Feiertagen sein, an denen der Besucherandrang am stärksten ist. Wer übernachtet, ist von der „Landesteuer“ ausgenommen, ebenso die Studenten der Ca‘-Foscari-Universität und die vielen Pendler, die zum Arbeiten nach Venedig kommen.