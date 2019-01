Haben kältesten Jänner seit 30 Jahren hinter uns!

Von Vorarlberg bis Salzburg sehr viel Niederschlag

Eine Serie von Wetterlagen aus Nord und Nordwest brachte an der Nordseite der Alpen große Niederschlagsmengen. Südlich der Alpen blieb es deutlich zu trocken. „In Hartberg zum Beispiel, in der südlichen Steiermark, kamen in diesem Jänner bisher nur zehn Millimeter Niederschlag zusammen. In Kössen in Tirol waren es dagegen über 370 Millimeter“, sagte Orlik. „Im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol bis Salzburg war es einer der zehn niederschlagsreichsten Jänner der letzten 160 Jahre.“