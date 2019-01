Leitspital Liezen: Der Druck auf die SPÖ nimmt zu

Demo an der B320

In Sachen Leitspital bei Trautenfels geht’s also politisch weiterhin rund. Die Bürgerinitiative BISS, die für die Spitäler in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee kämpft, wird am Dienstag vor dem Nachtslalom an der Bundesstraße mit Transparenten aufmarschieren. Eine Sperre ist aber nicht geplant.