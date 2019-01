Drexler stellt sich der Spitalsdebatte in Liezen

Einladung an Bürgerinitiative

Drexler hat zudem die vor allem in Rottenmann starke Bürgerinitiative BISS eingeladen, eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung abzuhalten. BISS wird ja am Dienstag, dem Tag des Nachtslaloms, bei der B 320 in Trautenfels protestieren, die Straße aber nicht sperren.