10.000 Einsätze für den fliegenden Lebensretter

Über starke gesundheitliche Probleme klagte eine Pensionistin in Frauenkirchen. Der Disponent in der Landessicherheitszentrale, der den Notruf entgegennahm, erkannte den Ernst der Lage sofort und verständigte zusätzlich zum Rettungswagen auch den Wiener Notarzthubschrauber Christophorus 9. Pilot Robert Holzinger - der regulär auf dem niederösterreichischen Flugplatz Krems bei Christophorus 2 stationiert ist - ließ sofort die Turbinen an, und schon zwei Minuten nach dem Alarm war der moderne H135-Helikopter in der Luft.