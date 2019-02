„The Umbrella Academy“: Schule für Superhelden

Comicadaptionen sprießen wie Pilze aus dem Boden und die großen Studios wühlen sich durch zahllose Boxen um die Hits des nächsten Jahres zu entdecken. Zu unserem Glück, ist Netflix jetzt über The Umbrella Academy von Gerard Way und Gabriel Bá gestolpert. Der Comic, der bereits seit 2007 im Umlauf ist, wurde bei demselben Verlag herausgebracht, der sich für Titel wie Hellboy, Sin City und 300 verantwortlich zeichnet. Am immer größer werdenden Markt der Streaming-Dienste hat sich nun Netflix die Rechte gesichert und machte mit etlichen Teaser und Trailern Lust auf die Serie. Produzent Steve Blackman, der bereits Preise für seine Arbeiten an Fargo und Altered Carbon erhalten hat, adaptierte die Serie, Gerard Way selbst ist als Produzent im Team. Der Cast besteht unter Anderem aus Ellen Page, Mary J. Blige, Robert Sheehan uvm.