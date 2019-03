Das sind die besten Alternativen zu Weizenmehl

Braunhirse wird meist nicht in körnerform, sondern in Form von Mehl angeboten. Durch das Mahlen werden die Randschichten der Braunhirse so zerkleinert, dass die Inhaltsstoffe gut verfügbar und verdaulich sind. Braunhirse kann zum Backen verwendet, sollte aber mit anderen Mehlsorten gemischt werden. Besser eignet sich gemahlene Braunhirse als Topping für Müslis oder Joghurt. Braunhirse gilt als hervorragende Silicium-Quelle, ist reich an Mikronährstoffen und komplett glutenfrei.