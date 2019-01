Leitspital: Vor Volksbefragung wird protestiert

In der Region hat die Nachricht wie eine Bombe eingeschlagen: Nachdem sich die FPÖ und die KPÖ auf ein Packl gehaut haben, wird es eine (unverbindliche) Volksbefragung über das bis 2025 geplante Zentralspital im Bezirk Liezen geben. Vor allem die Gegner wollen in den kommenden Monaten kräftig mobilisieren, unter anderem mit einem Protest am Tag des Nachtslaloms (29. Jänner).