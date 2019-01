„Weil wir gerne konsumieren und wenig reparieren“

570 Kilogramm Hausmüll fallen in Österreich jährlich pro Person an - damit liegt unser Land auf Platz sechs im EU-Vergleich. Das Image vom Müllvermeidungs-Musterland lässt sich so also schwer aufrechterhalten. Herwig Schuster von Greenpeace Österreich sprach am Donnerstag im krone.tv-Talk über die Ursachen für die heimischen Müllberge und erklärte, was jeder Einzelne dagegen tun kann.