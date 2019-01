Ofczarek geht in „Der Pass“ bis an die Grenze

„Die rote Jahreszeit wird kommen.“ So lautet die Botschaft, die ein Killer in der neuen Sky-Krimiserie „Der Pass“ (20.15 Uhr) hinterlässt. Die deutsche Mimin Julia Jentsch und der Wiener Burg-Star Nicholas Ofczarek finden in der von dem dänisch-schwedischen Erfolgsformat „Die Brücke“ inspirierten Reihe eine Leiche, exakt an der deutsch-österreichischen Grenze. „Der Beruf des Kommissars ist einer, der frustrierend sein kann: Du kommst immer zu spät, immer dann, wenn’s vorbei ist“, so Ofczarek über seine Rolle. „Innerhalb unseres Falles hat der Kommissar nun endlich die Chance, zur Stelle zu sein, bevor etwas passiert“, sagt der 47-Jährige im „Krone“-Interview weiter.