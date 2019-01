Verfahren eröffnet: „Keine Kinder zweiter Klasse“

Die EU-Kommission geht gegen Österreich wegen der umstrittenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland vor. Die zuständige Sozialkommissarin Marianne Thyssen sagte am Donnerstag in Brüssel, die Kommission habe ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eröffnet. Eine Entscheidung liegt allerdings noch in weiter Ferne: Erst 2020 wird mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gerechnet.