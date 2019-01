Schüler (17) in Klasse mit Schlagstock verprügelt

Während einer Lehrveranstaltung haben drei Jugendliche in Deutschland einen 17-Jährigen angegriffen und mit Schlagstöcken verprügelt. Die Täter seien am frühen Mittwochabend in den Klassenraum im nordrhein-westfälischen Goch gekommen und gezielt auf den Jugendlichen losgegangen, teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit.