So machen Sie das teure Trend-Wasser selbst

„Infused Water“ bedeutet „aufgegossenes“ Wasser. Dabei handelt es sich um herkömmliches Mineral- oder Leitungswasser, welches mit Gurkenscheiben, Zitronenspalten, aber auch Gewürzen wie Pfefferkörnern oder Ingwer versetzt wird. Die Zutaten geben dann nicht nur einen Teil ihrer gesunden Inhaltsstoffe, sondern auch Aromen an das Wasser ab. So wird das Wasser nicht nur geschmackvoller, sondern dank der enthaltenen Vitamine auch gesünder. „Infused Water“ stellt also eine gute Alternative zu Sirup und gezuckerten Säften dar. Wir haben verschiedene Arten von „Infused Water“ probiert und müssen zugeben: Damit schmeckt Wasser endlich mal aufregend! Außerdem wird wirklich mehr Wasser getrunken, da es nicht so eintönig ist.