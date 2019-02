... und Action: Diese Kameras stecken viel ein

Entscheidende Verbesserungen hat es in den letzten Jahren in puncto Bedienung gegeben: Live-View-Display und Touch-Bedienung sind mittlerweile selbst bei vielen Einsteigermodellen zu finden und machen die Steuerung per Smartphone bzw. über eine dazugehörige App in den meisten Fällen obsolet - was je nach Einsatzzweck, etwa im Wasser, von Vorteil sein kann.