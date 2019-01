Beagle „Snoopy“ bei klirrender Kälte ausgesetzt

Einfach an einen Baum gebunden und seinem Schicksal überlassen - so wurde Beagle-Rüde „Snoopy“ von einer Spaziergängerin am Wienerberg in Wien aufgefunden. Der etwa fünf Jahre alte Vierbeiner war bei klirrender Kälte zurückgelassen worden, von Frauerl oder Herrl fehlt seither jede Spur. Nun wird „Snoopy“ im Tierschutzhaus in Vösendorf aufgepäppelt.