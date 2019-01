Nationalisten-Wut gegen „Nord-Mazedonien“

Zurückgetretene Minister, Todesdrohungen gegen Parlamentarier und nun auch gewaltsame Ausschreitungen in Athen - vor der Parlamentsabstimmung über die Einigung zwischen der griechischen und der mazedonischen Regierung auf einen neuen Namen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik herrscht Aufruhr in Griechenland. Weil sie den Namen „Mazedonien“, der auch in der künftigen Bezeichnung „Republik Nord-Mazedonien“ vorkommt, als ihr nationales Erbe betrachten, sind am Sonntag Zehntausende Menschen in Athen auf die Straße gegangen, um gegen das Vorhaben der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras zu protestieren. Dabei kam es zu Straßenschlachten zwischen Gewaltbereiten und der Polizei. Auf beiden Seiten gab es Verletzte.