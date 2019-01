Ex-Premier: „Zweites Referendum einzige Lösung“

„Das Parlament ist blockiert, es gibt keinen Konsens“

Blair räumte ein, dass es derzeit „noch nicht genug parlamentarische Unterstützung“ für ein zweites Referendum gebe. „Aber das Parlament ist blockiert, es gibt keinen Konsens, und wir sollten ,No Deal‘ gar nicht erst in Betracht ziehen. Dann bleibt ein zweites Votum als einzige Lösung“, fordert er eine Abstimmung zwischen einem Hard Brexit und einem Verbleib in der EU. Zugleich versicherte er, dass er sich einem möglichen neuerlichen Austrittsvotum fügen werde. Sollte Großbritannien in einem zweiten Referendum wieder für den Austritt stimmen, „dann ist es das, auch für mich. Dann müssen wir uns alle dahinterstellen“.