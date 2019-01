Nimmt Queen Prinz Philip jetzt Autoschlüssel weg?

Seit 2017 genießt Prinz Philip seinen Ruhestand, verbringt diesen die meiste Zeit am royalen Landsitz in Sandringham im Nordosten Englands. Und dort passierte am Donnerstag auch das Unglück: Der rüstige 97-Jährige übersah beim Abbiegen, von der Sonne geblendet, einen anderen Wagen, der seinen Landrover abschoss. Das Auto des Duke of Edinburgh kam ins Schleudern und landete auf der Seite. Und auch wenn weder der Gatte von Queen Elizabeth noch die Insassen des zweiten Unfallwagens schwere Verletzungen davontrugen, stellt sich nun die Frage: Wird die britische Monarchin ihrem Ehemann jetzt die Autoschlüssel wegnehmen?