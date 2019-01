Winzer mit Ideen: Behörde konfisziert Etiketten

Denn die Vorgaben für die Produktion und den Verkauf von Wein sind in Österreich seit dem sagenumwobenen Weinskandal der 1980er-Jahre schwieriger geworden. Selbst die Etiketten müssen strengen Richtlinien genügen. Somit konfiszierten die Beamten nicht nur den ungeprüften Wein, sondern auch „fehlerhafte Etiketten“. Darauf fehlten zum Beispiel: Chargennummer, Adresse und der gerundete Alkoholgehalt. „Wir werden in den nächsten Tagen alle Weinflaschen mit einem Korrekturetikett überkleben“, meint Wohlrab in einem offenen Brief. Die Lage bleibt verzwickt!