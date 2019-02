Die Simpsons - Das Ende einer Ära

Mit dem Simpsons Comics 248 endet ein seit 1996 laufender Run einer der beliebtesten Familien in Comic- und Cartoonformat. In diesen Jahrzehnten erschienen nicht nur die in den USA gedruckte Hauptserie, sondern auch viele Specials wie Bart Simpsons - Tipps und Tricks für jede Lebenslage, Die wundervolle Welt der Lisa Simpsons und viele andere Klassiker wie die Halloween-Sonderausgaben und das obskure Ralph Wiggum-Heft. Gerade diese Vielfalt hat die Springfieldianer aber so lange in den Trafiken und Buchhandlungen bleiben lassen. In kurzen Geschichten gab es neue Einblicke zu Charaktern, in den früheren Lesebriefecken tauschten sich Leser aus und später gab es Wissenswertes und kuriose Fakten. Es war eine gute Zeit, die zum Glück noch nicht ganz vorbei ist. Für Fans hat der Verlag gute Nachrichten.



In der offiziellen Pressemitteilung von Panini äußerte sich Steffen Volkmer zu den edlen Hardcoverausgaben des neuen Formates Die ultimative Simpsons Comic-Sammlung, deren Nummer 21 im Dezember erschienen ist: „Wir dürfen diese Sammlung mit dem bestehenden Material der Comic-Serie zu Ende bringen“, erklärt der Presseverantwortliche des Verlags „damit gibt es hier noch einige Zeit Simpsons Comics, auch wenn leider kein neues Comic-Material mehr dazukommt.“ In dem neuen Format sammeln sich die besten Stories rund um die beliebte, gelbe Familie. Die Nummer 1, die auf der Verlagseite noch verfügbar ist, enthält Geschichten der ersten Nummern der Simpsons Comics, Bart Simpson Comics, des Simpsons Super Spektakels, ebenso die beiden Erstausgaben von Ralph Wiggum und Mr. Burns!