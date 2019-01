Der Freund im Pyjama hält Lindsey bei Laune

Conny zeigte Muskeln

Die Erleichterung, in Cortina wieder auf den langen Latten zu stehen, war den beiden trotz der heimatlichen Hilfe anzumerken. Die Amerikanerin hatte nach einem Trainingslauf und Platz 10 am Donnerstag genug: „Ich würd ja gern, aber mein Knie...Es hat viel Spaß gemacht, ich fühle mich gut.“ Hütter (im Bild oben) hingegen brauchte eine Aufwärmrunde („Im ersten Lauf habe ich voll geschwitzt“), um dann am Nachmittag Muskeln zu zeigen: Platz zwei, nur 27 Hundertstel hinter der Schweizerin Corinne Suter: „Da bin ich dann ganz anders am Start gestanden. Jetzt bin ich bereit. Ich bin wie Lindsey da, um zu gewinnen.“