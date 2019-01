Schwerer Verkehrsunfall: Auto überschlug sich

Der Pkw wurde, nach ersten Angaben der Polizei, in den Straßengraben geschleudert und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Einsatzkräfte haben die Fahrerin aus dem Auto geborgen. Sie verletzte sich unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus geliefert. Im Einsatz standen die FF Judendorf, Tschinowitsch-Turdanitsch sowie die Haupfeuerwache Villach.