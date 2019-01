In Spital auf Schwangere eingestochen - Baby tot

Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag im Krankenhaus der rheinland-pfälzischen Stadt Bad Kreuznach. Der im hessischen Biblis lebende Angreifer habe die Schwangere in der mehr als 70 Kilometer entfernten Stadt besucht. Dort sei es zum fatalen Streit gekommen, den auch eine Zimmerkollegin der Frau mit ansehen habe müssen, so die Staatsanwaltschaft. Die zweite Patientin habe per Notfallknopf Hilfe gerufen.